Konya'da "gelin hamamı" geleneği yaşatılıyor

Konya'nın Ilgın ilçesinde Osmanlı Dönemi'nin renkli eğlencelerinden biri olan "gelin hamamı" eğlencesi yaşatılıyor.

Düğün öncesi gelin adaylarının arkadaşlarıyla birlikte şarkılar ve türküler eşliğinde yaptığı bu gelenek, Konya’nın Ilgın ilçesinde yaşatılıyor.

Gelin hamamı eğlencesi günümüzde gelin adayı ve arkadaşlarının keyifli zamanlar geçirmesini sağlıyor.

Gelenek, modern dokunuşlarla güncellenmiş olsa da eğlenceli atmosferiyle günümüze ulaşmayı başardı.

Ilgın Belediyesi Termal Tesisleri, bu geleneği yaşatmak isteyen gelin adaylarına olanak sağlıyor. Belediye Başkanı Ömer Apil yaptığı açıklamada, "Gelin hamamı, kültürümüzün önemli parçalarından biri. Biz de Ilgın Kaplıcaları'nda bu geleneği yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.