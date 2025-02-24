Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Konya'da köpek başına 71 bin 965 TL ceza | Son dakika haberleri

        Vali Akın duyurdu: Konya'da barınaklardan bırakılan köpek başına 71 bin 965 TL ceza

        Konya Valisi İbrahim Akın, "Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması halinde 2025 yılı için hayvan başına 71 bin 965 lira idari para cezası uygulanacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da köpek başına 71 bin 965 TL ceza
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçe belediyesi ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda İl Hayvan Hakları Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, toplantının ardından alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı. Bakımevlerine alınan hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veri sistemine kaydedileceğini belirten Akın, rehabilite edilen köpeklerin sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılacaklarını kaydetti.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin imkânlarına dikkati çeken Akın, şöyle konuştu:

        "Burada hasta, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlar için tam donanımlı bir hayvan hastanesi bulunmaktadır. Cerrahi, doğum, dahiliye, acil, yoğun bakım ve diş klinikleri gibi çeşitli birimlerde sokak hayvanlarına hizmet verilmektedir. Ayrıca, ilimizde sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2025 yılı ocak ayına kadar 43 bin 885 sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır. Yine Konya Büyükşehir Belediyemiz sahipsiz sokak hayvanları için Canbulan adıyla 5 tam donanımlı hayvan ambulans aracını 2021 yılından itibaren hizmete almıştır."

        REKLAM

        Toplantıda, konuya ilişkin ilde yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini ve çalışmalara yön vermek üzere kararlar alındığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

        "Kanunda yapılan değişiklikle yerel hayvan koruma görevlileri kaldırıldığından, mevcut kimlik kartları iptal edilecektir. Nüfusu 25 bini aşan belediyeler tarafından, en geç 31 Aralık 2028 tarihine kadar hayvan bakımevleri kurmak ve mevcutları iyileştirmek zorunlu olmakla birlikte kanun yürürlüğe girdiğinden hayvanların toplanması ve bakımevlerine yerleştirilmesi işlemlerine başlanılacaktır. Nüfusu 25 binin altında olup bakımevi kurma zorunluluğu olmayan belediyeler en yakın bakımevinden yararlanmak üzere ilgili belediye ile protokol yapılacak ve protokolün bir sureti Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderilecektir."

        Konya Valisi İbrahim Akın, "Bakımevlerine alınan köpeklerin rehabilitasyon sonrası doğaya bırakılması yasaklandığından aksine hareket edenler hakkında hayvan başına 71 bin 965 lira idari para cezası uygulanacağı belediyelere tebliğ edilecektir. Şikayetler, saldırı vakaları ve kuduz gibi bulaşıcı hastalık riskinin bulunduğu alanlara öncelik verilerek hayvanların toplanması sağlanacaktır. Bakımevlerinden hayvan sahiplenme süreçlerini düzenlemek için ilgili kurumların katılımıyla bir alt komisyon oluşturulacaktır. Kedi ve köpeklerin kaçak üretimini ve satışını engellemek amacıyla sıkı denetimler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #konya haberleri
        #Köpek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İşte dünyanın en büyük derbileri!
        İşte dünyanın en büyük derbileri!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...