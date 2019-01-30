Konya'da pazarda sebze meyve fiyatlarının artması nedeni ile pazar esnafı mallarını satabilmek için çeşitli yollara başvuruyor. Konyalı pazarcı esnafı Hüseyin Gündüz’de sattığı lahanaların elinde kalmaması için ilginç bir yöntem buldu. Lahanaları yaprak yaprak koparıp tek tek satmaya başladı.

Müşterilerin uygulamadan son derece memnun olduğunu dile getiren esnaf Hüseyin Gündüz "Lahananın fiyatı 8 ila 9 lira arasında değişiyor. Geçen hafta lahananın büyük bir kısmı elimde kaldı satamadım. Aklıma lahanaları yaprak yaprak satma fikri geldi. Birkaç pazarda hemen denedim. Yaprağı 15 kuruştan sattım. Vatandaş şaşırdı. Fakat çok memnun oldu. Çok fazla satış yaptım. Hatta bazı müşteriler beni bu hafta pazarda araya araya buldu" dedi.

Müşteriler ise Gündüz'ün bulduğu bu yöntemden son derece memnun emekli Mustafa Remzi Çarşı pazarın ateş pahası olduğunu belirterek ‘İşçi emeklisiyim evim kira aldığımız belli pahalılığın durumu belli lahanayı yaprak yaprak sattığını görünce şaşırdım ama sevindim 10 yaprak halana aldık 2 yüz 50 gram et işte yemek oldu. Umarım ya piyasalar düzelir yada esnaf bu kardeşimiz gibi halimizden anlayan çözüm yolları geliştirir’ dedi