        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Konya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Konya'da bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 02:35 Güncelleme: 15.12.2025 - 02:35
        Konya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Merkez Selçuklu ilçesi Araklı Sokak'taki bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre; tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Celalettin E. (31) bıçakla, Mevlüt U. (23) ise silahla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi İstanbul Caddesi'nde yakaladı.

