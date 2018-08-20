Olay, Yeni Mahallede bulunan çarşı meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uğur Ü. ve Mustafa Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Mustafa Ç. kardeşiyle birlikte tekrar geri döndü. Uğur Ü. ve çevredekileri satırla saldırmaya başlayan kardeşlere çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Satırla bir sonuç alamayan Mustafa Ç. üzerindeki tabancayı çıkartarak rast gele ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet ettiği Uğur Ü. , Servet Ü. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralanan 1'i çocuk 3 kişi olay yerine çağrılan ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, yaralama olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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