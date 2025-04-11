Konya'da tavuk çiftliğinde yangın çıktı
Konya'nın merkez Meram ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
Giriş: 11.04.2025 - 18:37 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:37
Alınan bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi'nde bulunan tavuk çiftliğinde, tadilat sırasında kaynak makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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