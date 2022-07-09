Konya'da zincirleme kaza: 13 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobil ile 1 kamyonun karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde ilçe merkezi Konya Ankara Karayolu Çiçekkent kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep A'nın (42) kullandığı 06 BLN 498 plakalı otomobil, Hilal D. yönetimindeki 06 BT 6389 plakalı otomobil ve Kemal E. idaresindeki 42 GA 766 plakalı kamyon çarpıştı. İHA'nın haberine göre; kazada kamyon sürücüsü yaralanmazken, otomobil sürücüleri ve çocukların da aralarında bulunduğu toplam 13 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 9 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.