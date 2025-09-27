Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Konya'daki Çavuşçu Gölü kurudu | Son dakika haberleri

        Konya'daki Çavuşçu Gölü de kuraklık kurbanı oldu

        Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan yaklaşık 27 kilometrekare alana sahip olan ve tektonik oluşum ile meydana gelen Çavuşçu Gölü de kuraklık kurbanı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 17:55 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:55
        Konya'nın Ilgın ilçesindeki yaklaşık 27 kilometrekare alana sahip olan Çavuşçu Gölü tamamen kurudu.

        Çavuşçu Mahallesi'nde yaşayan Bahri Çoban, Çavuşçu Gölü'nün bir zamanlar balıkçılıkla geçim kaynağı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Bugünlerde görüyorsunuz komple kurudu. Yağışların az gitmesiyle suyu salma şeklinde kullanarak, sağa sola vererek böyle kurudu. Şu anda yağmur bekliyoruz. İnşallah dolarsa tekrar gölümüze kavuşacağız. Buradan da ilgililere sesleniyorum. Bir daha göl dolduğunda tekrar böyle vahşi sulama yaparak gölümüzü kurutmaya çalışmasınlar. Sahip çıkalım gölümüze.

        Burada 70-80 çeşit kuş cinsleri vardı. Su olmayınca hayvanlar da göç etti. Avcılık yapılıyordu burada. Ördek, kaz, her türlü av yapılıyordu. Ama su olmadığı için avdan da olduk. Av da yapılmıyor artık. Adamız var, birisi Ilgın adası, birisi Çavuşçu adası. Buralara çıkıyorduk, piknik falan yapıyorduk o zamanlar. Büyük bir ekmek kaynağıydı. Şu anda kaynağımız kurumuş oldu."

        #konya haberleri
        #çavuşçu gölü
        #kuraklık
