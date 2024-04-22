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        Haberler Gündem Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

        Konya'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 19:52 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:52
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        Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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        Alınan bilgiye göre Konya'dan, Beyşehir ilçesine doğru aynı istikamette seyreden Y.B'nin (48) kullandığı minibüs ile M.H. (54) idaresindeki otomobil Akyokuş mevkisinde sollama yaptıkları sırada çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, minibüsü sürücüsü Y.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Yaralanan diğer sürücü M.H. ve aracında yolcu olarak bulunan E.H. ve A.K. ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Haberi duyarak kaza yerine gelen Y.B'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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