Alınan bilgiye göre Konya'dan, Beyşehir ilçesine doğru aynı istikamette seyreden Y.B'nin (48) kullandığı minibüs ile M.H. (54) idaresindeki otomobil Akyokuş mevkisinde sollama yaptıkları sırada çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, minibüsü sürücüsü Y.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan diğer sürücü M.H. ve aracında yolcu olarak bulunan E.H. ve A.K. ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.