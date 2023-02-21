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Deprem risk haritası ile Konya diri fay hattı sorgulama: Konya'da fay hattı var mı?

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD’ın hazırladığı risk haritasına göre üçüncü derece riskli iller arasında yer alan Konya, diri fay hattı sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte, Deprem risk haritası ile Konya diri fay hattı geçen ilçeler...

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  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    Deprem risk haritası ile Konya diri fay hattı, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından gündeme geldi. Konya, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay haritasına göre deprem riski bulunan illerin arasında yer alıyor. Deprem fay hatları haritasına göre 3. derece riskli iller arasında yer alan Konya'da fay hattından geçen ilçeler merak konusu oldu. İşte, Deprem risk haritası ile Konya fay hattı haritası...
  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    KONYA'DA DEPREM!

    17 Şubat günü saat 23:53'te Konya Selçuklu merkezli 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya depreminin derinliği 3.9 kim olarak duyuruldu.  
  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

    Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilerine göre Akşehir Fay zonunun içindeki bölgede 1900-2016 yılları arasında  5 ve üzeri büyüklükteki 9 deprem meydana geldi. Konya; Akşehir ve Doğanhisar, Sultandağı ve Çay doğrudan bu fay zonları üzerinde yer almaktadır.

    Konya çöküntüsü; Batıda Konya fay zonu, Doğuda Divanlar Fayı, Kuzeyde ise Karaömerler fayı ile sınırlıdır. Konya İl merkezinin batı kesimi Konya Fay zonu üzerinde bulunmaktadır.
  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    KONYA 3.DERECE RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından hazırlanan fay hatları haritasına göre Konya en az riskli ve 3.riskli bölgede yer alıyor. 

    MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    3.DERECE RİSKLİ İLLER LİSTESİ

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    EN AZ DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.
  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    45 İL ÜZERİNDE 110 İLÇE BULUNUYOR!

    Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.

    Diri fay üzerinde bulunan iller şu şekilde; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat.

    TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    AKŞEHİR FAYI

    Akşehir Fayı, Akşehir-Simav Fay Zonunun güney bölümünü oluşturan en önemli segmenttir. Akşehir ilçe merkezi ile Sultandağ ilçesi arasında uzanım gösteren Akşehir Fayı, ana çizgilerde K55B doğrultusunda 100 km kadar uzanımlı olup, Sultandağları metamorfik masifi ile Akşehir grabenini birbirinden ayıran normal atımlı bir faydır.
  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    Fayın eğimi çoğunlukla 65-75° kuzeydoğuya doğrudur. KB-GD yönünde uzanım gösteren Akşehir Grabeninin güney kenarında Akşehir Fayı boyunca alüvyonal yelpaze tortulları ve birikinti konileri ile bunlara eşlik eden yamaç molozları olağan olarak bulunur. Bunun yanı sıra, topoğrafyada yanal yönde izlenebilen fay sarplıkları, breşlenme kuşakları ve hidrotermal alterasyon zonları, Akşehir Fay Zonu üzerinde yaygın olarak gözlenebilen yapısal özelliklerdir. Akşehir fayı Çay ilçesinin kuzeyinde, KD uzanımlı Karamık ve Bolvadin Fayları tarafından Akşehir Fayı ile buna eşlik eden aktif fay segmentleri üzerinde tarihsel ve aletsel dönemde orta ile büyük sayılabilecek magnitüdlü (örneğin, 5-6.0 M) depremler meydana gelmiştir.Akşehir Grabeni içinde yer alan belli başlı aktif fay segmentlerini sırası ile, Akşehir Fayı, Çobanlar Fay Zonu, Işıklar Fay Zonu, Yunak Fay Zonu, ve Ilgın Fay Zonu bulunmaktadır (yerbilimleri.mta.gov.tr, 2020) . Bunun yanı sıra, bu faylara eşlik eden Bolvadin Fayı, Büyükkarabağ Fayı ve Çukurcak Fayları da sismik aktivite gösteren fay sistemlerini oluşturur. Akşehir grabeninde gerçekleşen büyük depremler daha çok Akşehir fay segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.

     
  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    2000-2002 yıllarında meydana gelen Çay ve Sultandağı Depremleri fayın Çay, Kali Çayı, Maltepe segmentlerinde yüzey kırığı meydana getirmiştir.
  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    BÜYÜK SAYILABİLECEK DEPREMLER AKŞEHİR FAY SEGMENTİNDE!

    Akşehir grabenini güneyden sınırlayan Akşehir fayı, bölgedeki en önemli aktif fay segmentini oluşturur. Bu nedenle yörede tarihsel ve aletsel dönemde meydana gelen büyük sayılabilecek depremlerin önemli bir bölümü Akşehir Fay Segmenti üzerinde oluşmuştur.
  • KONYA FAY HATTI HARİTASI | Deprem risk haritası ile Konya'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? Konya'da fay hattı hangi ilçelerden geçiyor?

    DEPREMLERİN 6'NIN ÜZERİNDE OLMADIĞI GÖRÜŞÜ MEVCUT

    Akşehir Fayı ve Akşehir Grabeninde aletsel dönemde meydana gelen depremler incelendiğinde Mw 6 dan büyük bir deprem görülmemektedir (http:(http://www.koeri.boun.edu.tr).Farklı araştırmacıların tarihsel dönem için yaptıkları çalışmalarda meydana gelen depremlerin Mw olarak 6 nın üstünde olmağı görüşü mevcuttur. Akşehir Fayı üzerinde meydana gelen depremleri mal ve can kaybına neden olmasının en büyük nedeni yerel zemin özellikleri ile yapı stoğundaki kalite eksikliği olmalıdır. 2000 ve 2002 yılında Çay ve Sultandağı ilçelerinde meydana gelen 5.9 ve 6.1 büyüklüğünde ki depremlerden sonra, Akşehir Fayı ile ilgili pek çok araştırma ve fay çözümleri yapılmıştır. Bu araştırmalar ve fay çözümleri sonucunda Akşehir fayının normal bir fay olduğu doğrulanmıştır.

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