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Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

Türkiye MTA Yenilenmiş Diri Fay Haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından araştırılmaya başlandı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ile deprem üretebilecek iller belli oldu. 45 ilde bulunan 485 diri fayın 5,5 ve üzeri deprem üretebileceği açıklandı. İşte, 2023 Türkiye MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası sorgulama...

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  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    Türkiye MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası sorgulama ekranı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından gündeme geldi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye diri fay hatları haritasını yayınladı. Türkiye MTA diri fay hattı haritası ile Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor. İşte, 2023 MTA diri fay hatları haritası...
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    45 İL ÜZERİNDE 110 İLÇE BULUNUYOR!

    Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.

    MTA DİRİ FAY HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    DİRİ FAY ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

    AKSARAY,

    AYDIN,

    BALIKESİR, 
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    BOLU,

    BURDUR,

    BURSA, 
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    BİNGÖL,

    DENİZLİ,

    ESKİŞEHİR, 
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    ERZİNCAN,

    ERZURUM,

    HAKKARİ,
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    HATAY,

    İZMİR,

    KAHRAMANMARAŞ
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    MANİSA,

    MUĞLA,

    KOCAELİ,
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    KONYA,

    OSMANİYE,

    SAKARYA,
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    TOKAT’ın yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde.
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

    Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
  • TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASI Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay hattı bulunuyor!

    EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

    Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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