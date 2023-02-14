1 yıllık evli öğretmen ve fizyoterapist çift, depremde yaşamını yitirdi

Yaşar COŞKUNAli SAYLAM/ KONYA, (DHA)GAZİANTEP´te depremde yıkılan binanın enkazında kalan fizyoterapist Fatih Selçuk (28), Konya´da toprağa verilirken, öğretmen eşi Fatma Selçuk'un (27) cenazesi, memleketi Kütahya´ya gönderildi. Çiftin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Gaziantep´in İslahiye ilçesinde görev yapan, fizyoterapist Fatih Selçuk ve öğretmen eşi Fatma Selçuk, evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri, çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Fatih Selçuk´un cenazesi, memleketi Konya Seydişehir´de Yeni Cami´de kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı´nda toprağa verildi. Öğretmen eşi Fatma Selçuk´un cenazesi ise memleketi Kütahya´ya gönderildi. Çiftin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN-Ali SAYLAM
2023-02-14 15:45:14
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