Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdı

Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüp geçen sezon ocak ayında teknik direktör İlhan Palut yerine Sırp teknik direktörü Aleksandar Stanojevic'i takımın başına getirdi. Bu sezön kötü bir performans sergileyen Konyaspor, dün sahasında Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Aleksandar Stanojevic da maç sonrası sorumluluğu üstlenip yönetimle görüşeceğini açıklamıştı. Konyaspor yönetimi de yapılan görüşmenin ardından Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 'Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık' denildi.