Tartıştığı eşini bacağından vurdu
KONYA'daİsmet E., tartıştığı eşi Emine E.'yi (39) tabancayla bacağından vurup, yaraladı.
KONYA'daİsmet E., tartıştığı eşi Emine E.'yi (39) tabancayla bacağından vurup, yaraladı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet E., evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Emine E.'yi tabancayla bacağından vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine E. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan İsmet E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.