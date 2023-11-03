Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Tartıştığı eşini bacağından vurdu

        KONYA'daİsmet E., tartıştığı eşi Emine E.'yi (39) tabancayla bacağından vurup, yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:34 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı eşini bacağından vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'daİsmet E., tartıştığı eşi Emine E.'yi (39) tabancayla bacağından vurup, yaraladı.

        Olay, saat 08.00 sıralarında Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet E., evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Emine E.'yi tabancayla bacağından vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Emine E. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan İsmet E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü

        Benzer Haberler

        Adalet Bakanı Tunç, Konya'da Cihanbeyli Adalet Sarayı'nın açılışında konuşt...
        Adalet Bakanı Tunç, Konya'da Cihanbeyli Adalet Sarayı'nın açılışında konuşt...
        Konyaspor kötü gidişata yeni teknik direktörüyle son vermek istiyor
        Konyaspor kötü gidişata yeni teknik direktörüyle son vermek istiyor
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Ilgın'da arama kurtarma tatbikatı devam ediyor
        Ilgın'da arama kurtarma tatbikatı devam ediyor
        Konya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Konya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası