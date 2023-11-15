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        3 terör hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı

        KONYA'dahaklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i AFİD/İCCB, 2'si FETÖ üyesi 3 kişi polis tarafından yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:00
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        3 terör hükümlüsü yakalanıp, tutuklandı
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        KONYA'dahaklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1'i AFİD/İCCB, 2'si FETÖ üyesi 3 kişi polis tarafından yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında 'terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiye şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği' (AFİD/İCCB) örgütü yöneticisi olan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kenan Sel (43) yakalandı. Sel'in, örgütün genel emiri İbrahim Sel´in kardeşi olduğu ve örgüt içerisinde yönetici konumda birçok görev aldığı belirtildi. Sel'in evinde yapılan aramalarda 10 sim kart, 4 SD kart, 2 flash bellek, 25 av tüfeği fişeği, 1 pala, 1 örgüt bayrağı ele geçirildi.

        Polis, FETÖ üyesi olan  ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fazıl Üçer (58 ) ile yine ayı örgüt mensubu olan ve hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12,5 yıl hapis cezası olan Sıddık Güneş'i (53) de saklandıkları evde gözaltına aldı. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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