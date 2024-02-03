Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Böcek ilacından zehirlenen Ahmet Enes toprağa verildi

        KONYA'da, ziyarete gittikleri anneannesinde, alt kattaki kiracı Abdülkerim El Ahmed'in evine döktüğü böcek ilacından zehirlenen Ahmet Enes Temel (8), toprağa verildi. Böcek ilaçlarının denetim altına alınmasını isteyen baba Selahattin Temel, "Bunlar her yerde satılmasın. Herkes bunu kullanmasın. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:58 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böcek ilacından zehirlenen Ahmet Enes toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'da, ziyarete gittikleri anneannesinde, alt kattaki kiracı Abdülkerim El Ahmed'in evine döktüğü böcek ilacından zehirlenen Ahmet Enes Temel (8), toprağa verildi. Böcek ilaçlarının denetim altına alınmasını isteyen baba Selahattin Temel, "Bunlar her yerde satılmasın. Herkes bunu kullanmasın. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın" dedi.

        Olay, geçen çarşamba Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Altta katta oturan inşaat işçisi Abdülkerim El Ahmed, pazartesi günü evinin çeşitli noktalarına peçete ve kağıt üzerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantlayıp, ailesiyle birlikte evden ayrıldı. Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran'ı (67) sömestir tatili nedeniyle ziyarete gelen kızı Ayşe Temel (40), torunları Fatmanur Temel (18), Yasin Temel (15) ile diğer kızının çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21), çarşamba günü mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

        AHMET ENES KURTARILAMADI

        Bu sırada anneanne Necla Duran ile evde kalan Ahmet Enes Temel de uykusunun geldiğini söyleyip yattı. Necla Duran, bir süre sonra torununun hareket etmediğini fark edince şüphelenip sağlık çalışanı bir yakınıyla konuşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ahmet Enes'in duran kalbini çalıştırdı. Ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Ahmet Enes, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anneanne Necla Duran da sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde ailenin zehirlendiğini saptadı. Polis de evde yaptığı incelemede zehirlenmenin, kiracının evine yaptığı böcek ilacı nedeniyle olduğunu tespit etti.

        KİRACI TUTUKLANDI

        Bunun üzerine Abdülkerim El Ahmed, çalışmak için gittiği Çumra ilçesinde gözaltına alındı. İfadesinde evindeki böceklerden rahatsız olduğu için ilaçlama yaptığını belirten Ahmed, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Çeşitli hastanelerde tedavisi devam eden ev sahibi Ayşe Temel, Fatmanur Temel, Yasin Temel ile Mine Büyükgöker ve Sena Gül Büyükgöker taburcu oldu. Ahmet Enes Temel'in cenazesi ise bugün Hacıfettah Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        'BU İLAÇLAR DENETİM ALTINA ALINSIN'

        Oğlu Ahmet Enes'in ölümüne neden olan ilacın denetim altına alınmasını isteyen Selahattin Temel, "Ne olduğunu bilmiyoruz ama fare zehrinden çocuklarımızın hepsi zehirlendi. Çoğu kurtuldu ama oğlumuz Ahmet Enes vefat etti. Bu ilaçlar denetim altına alınsın. Bunlar her yerde satılmasın. Herkes bunu kullanmasın. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Bunun için bütün yetkililere sesleniyorum, gerekli denetimler yapılsın. Başka canlara zeval gelmesin. Bizim dileğimiz bu, başka bir isteğimiz yok" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        ABD, Suriye ve Irak'ta İran hedefleri vuruldu
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Karapınar'da "AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi" açıldı
        Karapınar'da "AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi" açıldı
        Konya'da başlatılan "Bir Günlük Kazancım Gazze'ye" kampanyasına destek çağr...
        Konya'da başlatılan "Bir Günlük Kazancım Gazze'ye" kampanyasına destek çağr...
        AK Parti'li Elitaş: Belediyecilik nasıl olurmuş göstermeye başladık
        AK Parti'li Elitaş: Belediyecilik nasıl olurmuş göstermeye başladık
        Konya'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Konya'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Seydişehir'de "5. Çocuk Festivali" başladı
        Seydişehir'de "5. Çocuk Festivali" başladı
        Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Çelebi'nin acı kaybı
        Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Çelebi'nin acı kaybı