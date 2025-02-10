Arkadaşıyla plan yapıp, çalıştığı iş yerinden 250 ton arpa çaldı

KONYA'da gece bekçisi Hüseyin E., çalıştığı iş yerinden arkadaşı ile 250 ton arpa çaldı. 2 şüpheli, kamyonlara yükledikleri arpayı satmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Olay, dün 01.30 sıralarında Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hisar Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin de yapıldığı iş yerinde yüklü miktarda arpanın eksik olduğunu fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi. İhbarla Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

'ŞEYTAN UYDUM'

Ekipler, yaptığı incelemede gece bekçisi olarak çalışan Hüseyin E.'nin (31) iş yerine ait silodan 2 kamyon ile çıktığını belirledi. Kamyonlar, Karatay ilçesinde bulundu. Hüseyin E. ile arkadaşı Muhammed D. (34), kamyonlara yükledikleri arpayı satmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü. 250 ton arpayı arkadaşı ile plan yaptıktan sonra çaldıklarını itiraf eden Hüseyin E., "Pişmanım, bir anlık şeytana uydum" dedi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.