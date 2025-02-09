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        Seydişehir'den kısa kısa

        Seydişehir'de Gevrekli Kadın Girişimcileri Yardımlaşma Kalkınma ve Dayanışma Derneği açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:31 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:33
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        Seydişehir'den kısa kısa
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        Seydişehir'de Gevrekli Kadın Girişimcileri Yardımlaşma Kalkınma ve Dayanışma Derneği açılışı yapıldı.

        Gevrekli Mahallesi'nde belediye ve muhtarlığın katkılarıyla kurulan satış noktasının açılışına Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, siyasi parti başkanları, STK başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Cevdet Bakkal, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin kurulmasında destek olan herkese ve Gevreklili kadınlara teşekkür etti.

        Bakkal, "Sizlerden de isteğimiz derneğin desteklenmesi, büyümesi ve derneğin Gevrekli'nin önemli bir yüzü olması. Bu noktada Kaymakamlık olarak her türlü desteğimizi sonuna kadar vereceğiz. Derneğin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın." dedi.

        Muhtar Ahmet Tozlu da kadın kooperatifinin kurulması hem mahallenin hem de ilçenin gelişmesine katkıda bulunacağını söyledi.

        Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bu tür projelere destek vermeye devam edeceklerini, kadın girişimcilerin ekonomiye katkısını artıracaklarını belirtti.

        Daha sonra derneğin açılışı gerçekleştirildi.

        - Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş türkülerle anıldı

        Seydişehir Belediyesi Türk Halk Müziğinin büyük üstadı Neşet Ertaş için anma programı düzenlendi.

        Şaban Cengiz Kültür Merkezin'de düzenlenen anma gecesinde Türk Halk Müziği Sanatçısı Adem Kazan sahne aldı.

        Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türkülerini seslendirdi.

        Seydişehir Belediyesi tarafından hazırlanan sinevizyon gösteriminin ardından sanatçı Adem Kazan büyük halk ozanının "Bir anadan dünyaya gelen yolcu", "Yazımı kışa çevirdin", "Neredesin sen" gibi birbirinden güzel eserlerini seslendirerek anma gecesine katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

        Seydişehir Belediyesi Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programın sonunda konuşan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Kültür ve sanat etkinliklerimize devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla öz kültürümüze sahip çıkıyor bu kültürü yaşatıyoruz. Bu çalışmalarımızı arttırarak devam edeceğiz." dedi.

        Program sonunda Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve eşi, sanatçı Adem Kazan'a çiçek takdim etti.

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