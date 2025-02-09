Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kamyonda 7 milyon 100 bin makaron ele geçirildi

        Konya'da bir kamyonda 7 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kamyonda 7 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL

        Konya'da bir kamyonda 7 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamyonda makaron taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Merkez Karatay ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 7 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"

        Benzer Haberler

        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Koruyucu aile yanında büyüyen Aslı, yaptıklarıyla çocukların yüreklerine do...
        Koruyucu aile yanında büyüyen Aslı, yaptıklarıyla çocukların yüreklerine do...
        Konya'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Konya'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Seydişehir'de park halindeki otomobil yandı
        Seydişehir'de park halindeki otomobil yandı
        Konya'da 2 grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
        Konya'da 2 grup arasında silahlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
        Konya'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Konya'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı