Konya'da kamyonda 7 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
Konya'da bir kamyonda 7 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Konya'da bir kamyonda 7 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kamyonda makaron taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Merkez Karatay ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 7 milyon 100 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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