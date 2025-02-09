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        Konya'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Konya'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:12
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        Konya'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Konya'da sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ikamette etil alkolden sahte içki yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlının evinde yapılan aramada, 124 litre etil alkol, 26 litre de sahte içki ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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