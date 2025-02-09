Konya'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Zanlının evinde yapılan aramada, 124 litre etil alkol, 26 litre de sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ikamette etil alkolden sahte içki yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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