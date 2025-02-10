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        Konya'da hububat silosundan 250 ton arpa çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Karatay ilçesinde, hububat silosundan farklı günlerde toplam 250 ton arpa çaldığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:33
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        Konya'da hububat silosundan 250 ton arpa çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde, hububat silosundan farklı günlerde toplam 250 ton arpa çaldığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Karatay Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki iş yerinin hububat silosundan arpa çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, yürüttüğü çalışmayla M.D. (34), B.Ü. (35) ve iş yerinin gece bekçisi H.E'yi (32), iki kamyona yüklenmiş 50 ton arpayı satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerin, farklı tarihlerde toplam 250 ton arpa çaldığı belirlendi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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