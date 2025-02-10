Konya'da hububat silosundan 250 ton arpa çaldığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Ekipler, yürüttüğü çalışmayla M.D. (34), B.Ü. (35) ve iş yerinin gece bekçisi H.E'yi (32), iki kamyona yüklenmiş 50 ton arpayı satmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerin, farklı tarihlerde toplam 250 ton arpa çaldığı belirlendi.

Karatay Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki iş yerinin hububat silosundan arpa çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.