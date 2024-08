Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Kulübümüzün en acil işi vergi borcunun ödenmesi

– Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, “Kulübün yaklaşık 165 milyon lira vergi borcu var ve yüzde 54 faizle her gün çalışıyor bu borç. Bizim kulübümüzün en acil işi, vergi borcunun ödenmesi. Spor Toto da uzun zamandır alamadığımız bir 15 milyon paramız vardı. 'Vergi borcu yoktur' yazısı veremiyoruz diye alamıyorduk. Çok uzun uğraşlar sonucu o 15 milyon lirayı vergi borcumuzdan mahsup ettirdik. Bu borcu ödemeyince her gün 200 küsür bin lira yükseliyor. Elimize bir toplu para gelmiyor. Dışarıdan bir kaynak bulup bu vergi borcunu ödememiz gerekiyor” dedi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda basın toplantısı düzenledi. Transfer dönemi, kulübün borçları ve federasyon seçimleriyle ilgili konuşan Korkmaz, sağ kanat mevkisine bir transfer yapacaklarını açıkladı. Kulübün vergi borcunu dile getiren Korkmaz, “Kulübün yaklaşık 165 milyon lira vergi borcu var ve yüzde 54 faizle her gün çalışıyor bu borç. Bizim kulübümüzün en acil işi, vergi borcunun ödenmesi. Spor Toto da uzun zamandır alamadığımız bir 15 milyon paramız vardı. 'Vergi borcu yoktur' yazısı veremiyoruz diye alamıyorduk. Çok uzun uğraşlar sonucu o 15 milyon lirayı vergi borcumuzdan mahsup ettirdik. Bu borcu ödemeyince her gün 200 küsür bin lira yükseliyor. Elimize bir toplu para gelmiyor. Dışarıdan bir kaynak bulup bu vergi borcunu ödememiz gerekiyor. Yapılandırılmış borcun haricindeki vergiden bahsediyorum. Yapılandırılmış borcu ödemeye devam ediyoruz. Biz devraldığımızda bir borç vardı, belli bir zaman ödedik; ama son 3-4 ay ekonomik sıkıntılardan dolayı biz de ödeyemedik o vergiyi. Haliyle her gün bu borca faiz işliyor. Ayda 5 milyonun üstünde bu vergi borcunun faizi var. Resmi kurumlarla anlaşma yapıyoruz, hepsi vergi borcu yoktur yazısı istiyor. Defterdarın önüne gidiyoruz buna bir çözüm yolu bulabilir miyiz, diye. Sağ olsun milletvekillerimiz, bakanlık nezdinde uğraşıyorlar. 36 ay yapılandırın biz ödeyelim, diyoruz. Faizsiz yapılandırma taleplerimiz var. Faizi silemiyorsanız da, yapılandırma sürecinden sonra faiz çalışmasın diyoruz” diye konuştu.