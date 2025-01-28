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        Konya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişinin ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı

        Konya'nın Çumra ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişinin ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:55 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:55
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        Konya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişinin ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı
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        Konya'nın Çumra ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişinin ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı.

        Kazada yaralanan sürücü Tahir Ferliarslan'ın hastanede yapılan kontrolünde 3.04 promil alkollü olduğu, hakkında daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı, sürücü belgesine ise 22 Kasım 2036'ya kadar geçici iptal işlemi yapıldığı belirlendi.

        Tahir Ferliarslan'ın sürücü belgesine Jandarma Trafik Timi tarafından 22 Kasım 2041 tarihine kadar geçici iptal işlemi yapıldı.

        Sürücü Ferliarslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Tahir Ferliarslan idaresindeki 42 CBK 50 plakalı otomobil, dün ilçeye bağlı Küçükköy ve Abditoğlu mahalleleri arasında yol kenarındaki elektrik direğine çarpmıştı. Kazada otomobildeki Kamile Özat ve Meliha Ferliarslan hayatını kaybetmiş, sürücü Tahir Ferliarslan yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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