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        Konya Büyükşehir Belediyesi, NEÜ kampüsü içindeki taşkın göletini tamamladı

        Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Kampüsü içerisindeki üç dere üzerinde yürütülen, Taşkın Koruma Göleti Projesi'ni tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:25 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:25
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, NEÜ kampüsü içindeki taşkın göletini tamamladı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Kampüsü içerisindeki üç dere üzerinde yürütülen, Taşkın Koruma Göleti Projesi'ni tamamladı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında, Köyceğiz, Dere ve Yaka caddelerinin yoğun yağışlarda yaşadığı taşkın riskini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Bölgede inşa edilen göletle, 40 bin metreküp suyun kontrol altına alındığını ifade eden Altay, şunları kaydetti.

        "KOSKİ Genel Müdürlüğü, projede sadece alt kotları değil, daha yukarılardaki taşkın risklerini de göz önünde bulundurarak 10 bin metreküp kapasiteli bir göleti daha hayata geçirdi. Gövde yüksekliği 14 metre, toplam gövde boyu ise 64 metre olan göletimizle Meram Köyceğiz, Dere ve Yaka caddelerimiz güvenceye alınmış oldu. Şehir merkezinde meydana gelebilecek taşkınları absorbe ederek yerleşim yerlerini koruyacak olan göletimizde su birikmeye de başladı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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