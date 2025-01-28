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        Konya' da Şehir Konferansları devam ediyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferansları, ilçelerin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:06 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:08
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        Konya' da Şehir Konferansları devam ediyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferansları, ilçelerin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam ediyor.

        Türkiye'nin tanınan şair, yazar, akademisyen ve araştırmacılarını Konyalılarla buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları kapsamında son olarak Nurullah Genç "Kelimenin Esrarı" temalı programla Ilgın'da konferans verdi.

        - "Nesillerimizin zihin dünyasının inşası nesillerimizi temaşadan kurtaracaktır"

        Katılımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği programın sonunda görüşlerini paylaşan Genç, "Nesillerimizin zihin dünyasının inşası nesillerimizi temaşadan kurtaracaktır. Çünkü biz son 150-200 yıldır daha çok temaşa insanları yetiştirdik. Yani seyredenler yetiştirdik. Seyreden olmaktan kurtulup nazar eden; neden, ne için sorularını sorabilen; ilim tahsil eden, öğrenen, dünyayı daha farklı yorumlayabilen ve inşa eden insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. İşte bu programlar inşa insanları yetiştirmek için önemli bir fırsat ve önemli bir hizmettir." dedi.

        - Altay Cem Meriç Ereğli'de konferans verdi

        Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları kapsamında yazar ve akademisyen Altay Cem Meriç de "Okumak ve Yaşamak" konulu programla Ereğlililerle bir araya geldi. Hayata anlam katmanın yollarını katılımcılarla paylaşan Meriç, programlar dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

        Konferanslara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, etkinliklerden çok istifade ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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