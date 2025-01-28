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        Konya'da silahla vurulmuş halde ölü bulunan 4 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:13
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        Konya'da silahla vurulmuş halde ölü bulunan 4 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri defnedildi.

        Olayda hayatını kaybeden, anne Canfeda (51), baba Nurettin (50) , oğulları Hasan Can (18) ile Ali Tunç'un (28) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Yazır Mezarlığı'na getirildi.

        Tunç ailesinin yakınları, tabutların başında üzüntü yaşadı.

        Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, toprağa verildi.

        - "Ailesine zarar verecek bir çocuk değildi"

        Kardeşini ve ailesini kaybetmenin acısını yaşayan Ali Tunç, böyle bir olayın yaşandığına hala inanamadıklarını, haber aldıklarında şoke olduklarını söyledi.

        Yeğeni Ali'den hiç böyle bir şey beklemediklerini belirten Tunç, "Ali, ailesine zarar verecek bir çocuk değildi. Babasına saygıda kusur etmezdi. Babası da oğluna sevgide kusur etmedi. Bildiğimiz kadarıyla, herhangi bir borcu, derdi, sıkıntısı yoktu. Ne oldu, nasıl oldu, bilmiyoruz. İki ay önce babası anjiyo olmuştu. Sabaha kadar babasının başında nöbet tutan çocuk, nasıl böyle bir şey yaptı aklım almıyor." diye konuştu.

        Parsana Mahallesi Murat Sitesi'ndeki daireden 27 Ocak'ta silah sesleri duyulması üzerine komşuların ihbarıyla adrese gelen polis, evde aynı aileden 4 kişiyi ölü bulmuştu.

        Ali Tunç'un anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edilmişti.

        Konya Valiliğinin açıklamasında, ilk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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