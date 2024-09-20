30 yerinden bıçakladığı eşinin cesediyle polis merkezine gitmişti; haksız tahrikle 24 yıl hapsi istendi

KONYA'da boşanma davası açtığı eşi Elif Durmaz'ı (30) otomobilde, zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.'nin (11) gözleri önünde, 30 yerinden bıçaklayıp, cesediyle polis merkezine gelen Bekir Durmaz (53) hakkında, iddianame hazırlandı. Elif Durmaz'ın Bekir Durmaz'a karşı aksi ispat edilemeyen şekilde (iddianın aksi ispat edilemeyeceği için kullanılan hukuki terim), "Ben senin eşin değilim. Sen bana 3 kez 'Boş ol' dedin. Ben başkasını seviyorum" dediğine yer verilen iddianamede, şüpheli hakkında, 'Haksız tahrik altında eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 18'den 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olay, 21 Ağustos'ta saat 18.00 sıralarında, Süleyman Çelebi Mahallesi İsmail Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi Bekir Durmaz, seyir halindeki 42 ADD 102 plakalı otomobilde eşi Elif Durmaz'ı arka koltukta oturan zihinsel engelli oğlu Ö.F.D.'nin gözleri önünde bıçakladı. Arkadaki aracın sürücüsü durumu fark edip, polise ihbarda bulunarak otomobilin plakasını verdi. Polis bölgede aracı bulmak için çalışma yaparken; Bekir Durmaz, Özalkent Polis Merkezi'ne geldi. Polise, eşini bıçakladığını ve sağlık ekibi çağrılmasını söyledi. Otomobili kontrol eden polisler, sağ ön koltukta oturan Elif Durmaz'ı kanlar içerisinde buldu. Bekir Durmaz gözaltına alınırken, çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolünde; boynu ve vücudunun çeşitli yerlerinden 30 bıçak darbesi alan ve çok kan kaybettiği anlaşılan Elif Durmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Elif Durmaz’ın cenazesi, otopsinin ardından Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

KADES'E BASMADAN ÖLDÜRMÜŞ Bekir Durmaz'ın ifadesinde, Elif Durmaz'ın ikinci eşi olduğunu belirterek, "Elif, çocuklarla birlikte kardeşinin yanında kalıyordu. Çocuklara alışveriş yapalım diye ikna edip, buluştuk. Bir hafta önce de boşanma davası açmıştım. İlk eşimden çocuğum olmadığı için 2003 yılında kuma olarak Elif'le imam nikahı kıyıp birlikte yaşamaya başladık. İlk eşimle ayrıldıktan 9 yıl sonra Elif'e resmi nikah kıydık. 3 çocuğumuz oldu. Geçmişte yine aldatma nedeniyle tartıştık, tokat atmıştım. Daha sonra yine aynı konu nedeniyle tartıştık ve üzerine sehpayı fırlatmıştım. Beni şikayet etti ve hakkımda uzaklaştırma kararı verildi. Alışverişten döndükten sonra yine bu konu yüzünden tartıştık. Bana başka birini sevdiğini söyledi. Tartışmamız büyüyünce de beni KADES'ten polis çağıracağını söyleyerek tehdit etti. Kendimi kaybettim. Yanımdaki bıçağı arabayla seyir halindeyken Elif'e birkaç kez savurdum. 'Bana bunu yapmayacaktın' diyerek birkaç kez bıçakla vurdum. Karakola doğru gitmeye başladım, nefes alıyordu. Karakola giderek olayı anlattım" dedi. Durmaz, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.