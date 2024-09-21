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        Konyaspor – Sivasspor maçının ardından

        SÜPER Lig'in haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 20:05 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:05
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        Konyaspor – Sivasspor maçının ardından
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        SÜPER Lig'in haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, iç sahadaki kazanamama fobilerini yenmek istediklerini söyledi. Albayrak, “Bu akşam burada alınan 1 puana, her ne kadar puan alsak da sevinemedik. Çünkü galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal'ı tebrik ediyorum. Güzel pozisyonlar çıkardı. Maçı iki bölümde değerlendirecek olursak, ilk yarıda gerçekten istediğimiz tempoda bir oyun oynayamadık. Mücadele gücümüz istediğimiz düzeyde değildi. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler, oyuna giren oyuncularımız katkıları temponun biraz artması, mücadelemizin ve isteğimizin, kazanma arzumuzun biraz artması, rakibin de tabii ki fiziksel olarak yorgun kalması, oyunda pozisyonlar üretmemize sebep oldu. Bu pozisyonları tabii değerlendirmemiz gerekiyor. Yapılabilecek her türlü varyasyonu, kazanmak için elinden geleni yapan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Çünkü her şeyi yaptılar. Biz sadece bu iç sahadaki kazanamama fobimizi ileriki haftalarda yenmek istiyoruz. Deplasmanda puanlarla dönüyoruz. İç sahada puan almayla yetinebiliyoruz. Hakemler de ilgili hiçbir zaman olumsuz bir söylemimiz olmadı. 6’ncı haftaya geldik ilk defa berabere kalmıyoruz. 6 haftada ilk defa da yenilmiyoruz. Yani bundan önce de iki defa yenildik. Ama hakemlerle ilgili hiçbir sıkıntımız gerçekten de kendi aramızda da konuşurken teknik ekipler olarak adaletli ve oyunu oynatmaya odaklı bir maç yönetmişlerdi. Gerçekten bu müsabakada hakemimizin verdiği kararlar hem taraftar olsun, hem kenarda bizler olsun biraz etkiledi. Yani çok değişikti. Oyuncu değişiklikleri, ikinci yarıda 10 tane oyuncu değişiyor. Fakat 4 dakika uzatma verilebiliyor. Bu tabii ki bahane değil ama oyunu güzelleştirmek yanında yönetim göstermelerini arzu ediyoruz. Çünkü sonuçta biz oyun oynuyoruz. Yenilebiliriz de kötü de oynayabiliriz. Rakibimiz de yenebilir. Amacımız burada Türk futboluna hizmet edebilmek, kendi camiamızı mutlu edebilmek için uğraşıyoruz. Sadece bu oyunu güzelleştirmek adına hakemlerimizin destek olması yönünde bizim isteğimiz var. Yoksa lehimize verilecek herhangi bir karar istemiyoruz. Türkiye’de daha az düdük çalınıp, daha heyecanlı bir futbol izlenir diye düşünüyorum” dedi.

        ‘OYNADIĞIMIZ OYUNLA 1 PUANI HAK ETTİK’

        Kalecisi Ali Şaşal Vural’ın kurtarışlarından övgüyle bahseder Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “80 dakika, istediğimiz, arzuladığımız en azından oyun anlayışıyla rakibe yaptığımız analizle elimizdeki kadro yapısıyla çok da iyi geçirdik. Pozisyonlar bulduk. Değerlendiremedik. Sonra son 10 dakikada da Ali Hoca'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten son 10 dakikadaki en az 5’e yakın gol pozisyonuyla bugün maçın kahramanlarından biri Ali Şaşal ise bunun da nedeni Konyaspor'un son 10 dakikada gösterdiği performans. Tabii biz değişiklikler yapmak, oyuncu değiştirmek kadrodaki özellikle 7-8 tane özel, önemli futbolcumuzun sakatlıkları bizim gerçek performansımızı göstermese bile oynadığımız oyunla 1 puanı hak ettik. İki taraf da puanları paylaştı. Konyaspor taraftarına, camiasına, yeni sezonda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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