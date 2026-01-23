Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Yenidoğan bebeği çöp konteynerinin yanına bırakan sanıklara 21'er yıla kadar hapis istemi

        ALEYNA KARTAL - Konya'da yenidoğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasına ilişkin 3 sanığın 14'er yıldan 21'er yıla kadar hapsi talep edildi.

        23.01.2026 - 12:36
        Yenidoğan bebeği çöp konteynerinin yanına bırakan sanıklara 21'er yıla kadar hapis istemi
        ALEYNA KARTAL - Konya'da yenidoğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasına ilişkin 3 sanığın 14'er yıldan 21'er yıla kadar hapsi talep edildi.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hepsi yabancı uyruklu olan bebeğin annesi S.G.N, babası M.Y.O. ve R.O. hakkında hazırlanan iddianame, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, olay tutanağı, doktor raporu, tanık beyanları, olay yeri görüntüleri ve sanıkların ifadelerine yer verildi.

        S.G.N'nin, akrabası M.Y.O ile yaşadığı yasak ilişkiden hamile kaldığı belirtilen iddianamede, "Olay gecesi evinde bir bebek dünyaya getirdiği, eve çağrılan M.Y.O ve eşi R.O. yardımıyla bebeğin kordonunun kesilip bağlandığı, S.G.N'nin diğer sanıklara istemediğini belirttiği bebeği götürmeleri yönünde baskı yaptığı anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Sanıklar M.Y.O ve R.O'nun aldıkları bebeği motosikletle gece vakti karanlık ve kuytu sokaktaki çöp konteynerinin yanına bıraktıkları aktarılan iddianamede, bebeğin yarım saat sonra vatandaşlar tarafından fark edilerek hastaneye kaldırıldığı, yapılan muayenede hafif yaralanmaların tespit edildiği kaydedildi.

        Emniyet birimlerinin bölgedeki motosikletli kişiler üzerine yoğunlaşarak yürüttüğü teknik takip sayesinde, sanıkların olaydan bir hafta sonra tespit edilebildiği belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

        "Savcılık, sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar etmemiştir. Evinde doğum yaptıktan sonra bebeği istemediğini söyleyerek diğerlerine teslim eden S.G.N'nin, bebeğin nereye bırakıldığını sormaması ve diğer sanıklarla birlikte bebeğin çöp kutusu kenarına bırakılması konusunda ortak karar alması dikkate alınmıştır. Sanıkların, yasak ilişki sonucu doğan bebeği gece vakti, sokak hayvanlarının saldırısına açık ve insanların fark etmesinin güç olduğu kuytu bir çöp kenarına bırakarak açıkça mağdurdan kurtulmaya çalıştıkları, Yargıtay içtihatları doğrultusunda 'teşebbüs aşamasında çocuğu kasten öldürmek' suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

        İddianamede sanıklar M.Y.O ve S.G.N'ye "Altsoy ve çocuğuna karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21'er yıla kadar, diğer sanık R.O'ya ise "Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

        Meram ilçesinde Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta, 27 Temmuz 2025'te yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili gözaltına alınan S.G.N, M.YO. ve R.O. tutuklanmıştı.

