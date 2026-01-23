Konya'da apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde beş katlı apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi. Alaylar 1 Mahallesi 152168 Sokak'taki apartmanın üçüncü katında O.Y'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 6 kişiye olay yerinde müdahale etti, solunum sıkıntısı yaşayanlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı. Söndürülen yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.