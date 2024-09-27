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        Konya'da şarampole devrilen kamyonun şoförü öldü

         KONYA'da,şarampole devrilen kamyonun şoförü Murat Öksüz (53), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 21:01 Güncelleme: 27.09.2024 - 21:05
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        Konya'da şarampole devrilen kamyonun şoförü öldü
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         KONYA’da,şarampole devrilen kamyonun şoförü Murat Öksüz (53), yaşamını yitirdi. 

        Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Rampadan inen Murat Öksüz idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Öksüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Murat Öksüz’ün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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