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        Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

        KONYA'da kum fırtınası nedeniyle 1'i tanker, 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:27 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:30
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        Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı
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        KONYA’da kum fırtınası nedeniyle 1'i tanker, 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolunun 130'uncu kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıları, Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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