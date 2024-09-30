Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 6 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolunun 130'uncu kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıları, Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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