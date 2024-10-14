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        87 kişiden 3.2 milyon TL vurgun yapan 13 dolandırıcı yakalandı

        KONYA merkezli 2 ilde yapılan operasyonda 87 kişiden 3.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 18:52 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:55
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        87 kişiden 3.2 milyon TL vurgun yapan 13 dolandırıcı yakalandı
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        KONYA merkezli 2 ilde yapılan operasyonda 87 kişiden 3.2 milyon TL vurgun yapan 13 kişi yakalandı. Şüphelilerin, 87 kişiyi daha önce elde ettikleri kişisel bilgileri doğrultusunda, yurt dışında yaşayan akrabalarının isimlerini vererek yardım istedikleri; verdikleri banka hesap numaralarına para yatırmalarını sağlayarak dolandırdıkları belirlendi. 17 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        Konya merkezli 2 ilde daha gerçekleştirilen operasyonda, 87 kişiyi elde ettikleri kişisel bilgilerini kullanıp telefonla arayarak 3.2 milyon lira dolandıran 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, telefonla aradıkları kişileri ellerindeki kişisel bilgilerle yurt dışında yaşayan akrabalarının isimlerini kullanıp; sınır kapısında kaza yaptıklarını, aracın tamiri için yanlarında döviz olduğu için ödeme yapamadıklarını belirterek verdikleri banka hesap numaralarına para yatırmalarını sağlama yoluyla dolandırdıkları belirlendi.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 87 kişiyi 3,2 milyon TL dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Konya merkezli Manisa ve İzmir'de yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 29 cep telefonu, 24 sim kart, 1 laptop, 20 burma bilezik, 2 çeyrek altın, 2 yarım altın, bir miktar para, 3 USB bellek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında aranan 1 şüphelinin de yakalanması içinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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