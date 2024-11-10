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        Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

        KONYA'nın Kulu ilçesinde Cihan Öcal (40), tartıştığı husumetlisi A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 01:36 Güncelleme: 10.11.2024 - 01:40
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        Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü
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        KONYA'nın Kulu ilçesinde Cihan Öcal (40), tartıştığı husumetlisi A.Ö. tarafından bıçakla öldürüldü.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Beşkardaş Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ö. ile husumetlisi 2 çocuk babası besici Cihan Öcal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. A.Ö., tartışmanın büyümesi üzerine Öcal'ı bacağından bıçakladı. Öcal kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Öcal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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