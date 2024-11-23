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        Savcı, arkadaşını bıçaklayarak öldürüp, dükkanı ateşe veren sanık için 32 yıla kadar hapis istedi

        KONYA'da ev dekorasyon işi yapan Mustafa Geyikpınar'ı (59), borcunu ödemediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürüp cesedini götürdüğü dükkanını ateşe veren meslektaşı ve arkadaşı Feyzullah Kumru (48) için savcı, 'Olası kastla öldürme' suçundan 25 yıla kadar, 'Yakarak zincirleme mala zarar verme' suçundan ise 7 yıla kadar hapsini istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:00
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        Savcı, arkadaşını bıçaklayarak öldürüp, dükkanı ateşe veren sanık için 32 yıla kadar hapis istedi
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        KONYA'da ev dekorasyon işi yapan Mustafa Geyikpınar’ı (59), borcunu ödemediği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürüp cesedini götürdüğü dükkanını ateşe veren meslektaşı ve arkadaşı Feyzullah Kumru (48) için savcı, ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar, ‘Yakarak zincirleme mala zarar verme’ suçundan ise 7 yıla kadar hapsini istedi.

        Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir iş yerinde geçen yıl 19 Kasım gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde yapılan incelemede yanmış erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada ölen kişinin Mustafa Geyikpınar olduğu ve zaman zaman iş yerinde kaldığı tespit edildi. Geyikpınar'ın cenazesi, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada, Geyikpınar'ın vücudunda bıçak yaralarına rastlandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Mustafa Geyikpınar'ın öldürüldükten sonra iş yerinin ateşe verildiği ihtimalini değerlendirdi. Polis, Geyikpınar'ın en son meslektaşı ve arkadaşı Feyzullah Kumru ile bir araya geldiğini belirledi. Polis ekipleri, Feyzullah Kumru'yu gözaltına aldı. Kumru, emniyetteki ifadesinde, otururken borç meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, Geyikpınar'ı bıçakladıktan sonra yangında öldüğü izlenimi vermek için iş yerini ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah Kumru çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Feyzullah Kumru hakkında, 'Kasten öldürme' ve 'Zincirleme mala zarar verme' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        Feyzullah Kumru, 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Kumru için ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar, ‘Yakarak zincirleme mala zarar verme’ suçundan da 7 yıla kadar hapis cezası istedi. Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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