Seyyar çaycıyı yanlışlıkla, yanındaki müşteriyi telefon iadesini kabul etmediği için vurmuş

KONYA’da seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan (28) ve müşterisi cep telefonu satışı yapan İbrahim Erşahin’i (53), tabancayla bacaklarından vuran Ahmet K. (22) yakalandı. Ahmet K. ilk ifadesinde, ''İbrahim Erşahin'den dün cep telefonu satın aldım. Bozuk olunca iade ettim. O da paramı geri vermedi. O yüzden orada otururken ateş ettim. Çaycıyı da yanlışlıkla vurdum'' dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Pıslı Sokak’ta meydana geldi. Seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan, o bölgede cep telefonu satan müşterisi İbrahim Erşahin ile çay içip sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen Ahmet K., tabancayla ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Pehlivan ve Erşahin kanlar içinde kalırken, saldırgan ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Saldırının ardından çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekibi, saldırgan Ahmet K.'yi kısa sürede yakaladı.