Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seyyar çaycıyı yanlışlıkla, yanındaki müşteriyi telefon iadesini kabul etmediği için vurmuş

        KONYA'da seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan (28) ve müşterisi cep telefonu satışı yapan İbrahim Erşahin'i (53), tabancayla bacaklarından vuran Ahmet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 13:14 Güncelleme: 07.01.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyyar çaycıyı yanlışlıkla, yanındaki müşteriyi telefon iadesini kabul etmediği için vurmuş
        ABONE OL

        KONYA’da seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan (28) ve müşterisi cep telefonu satışı yapan İbrahim Erşahin’i (53), tabancayla bacaklarından vuran Ahmet K. (22) yakalandı. Ahmet K. ilk ifadesinde, ''İbrahim Erşahin'den dün cep telefonu satın aldım. Bozuk olunca iade ettim. O da paramı geri vermedi. O yüzden orada otururken ateş ettim. Çaycıyı da yanlışlıkla vurdum'' dedi.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Pıslı Sokak’ta meydana geldi. Seyyar tezgahıyla çay satan Duran Pehlivan, o bölgede cep telefonu satan müşterisi İbrahim Erşahin ile çay içip sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen Ahmet K., tabancayla ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Pehlivan ve Erşahin kanlar içinde kalırken, saldırgan ise koşarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Saldırının ardından çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekibi, saldırgan Ahmet K.'yi kısa sürede yakaladı.

        Gözaltına alınan Ahmet K. ilk ifadesinde ''İbrahim Erşahin'den dün cep telefonu satın aldım. Bozuk olunca iade ettim. O da paramı geri vermedi. O yüzden orada otururken ateş ettim. Çaycıyı da yanlışlıkla vurdum'' dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        Bagajdaki vahşette yeni detaylar! Adliye sonrası cinayet!
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti! Ceza indirimi istendi
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Konyaspor Kulübü Başkanı Korkmaz'dan olağanüstü genel kurul kararıyla ilgil...
        Konyaspor Kulübü Başkanı Korkmaz'dan olağanüstü genel kurul kararıyla ilgil...
        Seyyar çaycı ve müşterisi, silahlı saldırıda yaralandı
        Seyyar çaycı ve müşterisi, silahlı saldırıda yaralandı
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Konya'da konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Konya'da konuştu:
        Konya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Konya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Türkiye'de lisanslı depolarda 9,5 milyon ton hububat var
        Türkiye'de lisanslı depolarda 9,5 milyon ton hububat var