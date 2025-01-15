Konya'da, baraj tünelinde devrilen vagonun altında kalan işçi öldü

Gedik'in cansız bedeni, otopsi için Hadim Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay, saat 15.40 sıralarında Hadim ilçesi Eğiste mevkisindeki Afşar Barajında depolanan suları Bağbaşı Barajına aktaracak olan 18 bin 136 metre uzunluğundaki tünelin 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Ramazan Gedik, arızasını gidermek için çalıştığı vagonun devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle vagonun altından çıkarılan Gedik'in, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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