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        Konya'da, baraj tünelinde devrilen vagonun altında kalan işçi öldü

        KONYA'nın Hadim ilçesinde baraj tüneli inşaatında çalışan işçi Ramazan Gedik (38), devrilen vagonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 21:08 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:08
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        Konya'da, baraj tünelinde devrilen vagonun altında kalan işçi öldü
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        KONYA'nın Hadim ilçesinde baraj tüneli inşaatında çalışan işçi Ramazan Gedik (38), devrilen vagonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 15.40 sıralarında Hadim ilçesi Eğiste mevkisindeki Afşar Barajında depolanan suları Bağbaşı Barajına aktaracak olan 18 bin 136 metre uzunluğundaki tünelin 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Ramazan Gedik, arızasını gidermek için çalıştığı vagonun devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle vagonun altından çıkarılan Gedik'in, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gedik'in cansız bedeni, otopsi için Hadim Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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