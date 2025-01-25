Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor (11)

İKİKİŞİ YAN YANA BULUNDUMUŞ

Konya'da yıkılan 4 katlı binada 5 saat sonra sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan’ın (55) yan yana oldukları, 7’nci saatte çıkarılan Ahmet Muhammed Cedan’ın (23) ise yakın bölgede bulunduğu ancak tuğla ve beton bloklarla çıkış yolunun kapalı olduğu belirtildi. Ahmet Muhammed Cedan’ın enkaz içerisinde çökme meydana gelmemesi için 2 saat süren hassas ve dikkatli bir çalışmanın ardından kurtarıldığı öğrenildi.

AĞABEYİ VE YENGESİNİN YERİNİ SÖYLEDİ TERMAL ÖLÇÜM CİHAZIYLA TESPİT YAPILIYOR

Enkazdan sağ olarak kurtulan Ahmet Muhammed Cedan'ın, bulunduğu bölgenin sağ tarafında ağabeyi ve yengesinin bulunduğunu söylediği öğrenildi. Bu bilgi üzerine ekipler, o bölgede termal ölçüm cihazıyla 2 kazazedenin yerlerini tespit etmeye çalışıyor. Kurtarılanların hastane önünde bekleyen yakını Muhammed El Cedan, “Milletin bağırma sesi duyunca pencereden bakmışlar. Önce çocukları çıkarmışlar. Sonra amcaoğlu içeride kalınca Muhammed Cedan içeri girmiş, dışarıya çıkmaya yetişememiş ve bina yıkılmış. İlk kurtulan iki kişinin sağlık durumu iyi.” dedi.

KONYA'DA ZÜMRET APARTMANI FACİASINDA 92 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Konya'da 2 Şubat 2004 tarihinde yine Selçuklu ilçesinde bulunan 12 katlı Zümrüt Apartmanı, yapısal hataları nedeniyle çökmüştü. Bu faciada ise 92 kişi hayatını kaybederken 30 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından sorumlular açılan dava sonucu yargılandı.