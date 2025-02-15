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        Dünürlerin kavgasında 2 kardeş öldürüldü

        KONYA'nın Çumra ilçesinde Halil İbrahim Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:27 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:30
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        Dünürlerin kavgasında 2 kardeş öldürüldü
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        KONYA'nın Çumra ilçesinde Halil İbrahim Ü. (60), tartıştığı dünürü Şadiye Aydın ile kardeşi Selahattin Boz'u tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi 72417 Sokak'taki Semerkant Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evi terk eden Meliha Ü., eşyalarını almak için annesi Şadiye Aydın ve dayısı Selahattin Boz ile birlikte kayınpederinin evine geldi. Burada dünürler arasında çıkan tartışmada kayınpeder Halil İbrahim Ü., tabancayla Şadiye Aydın ile Selahattin Boz'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şadiye Aydın ile kardeşi Selahattin Boz'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Aydın ve Boz’un cesetleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaydan sonra kaçan şüpheli Halil İbrahim Ü. de polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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