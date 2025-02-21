Dekan yardımcısını vurup intihara kalkışan öğrencinin beyin ölümü gerçekleşti; organları bağışlandı

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı (34) tabanca ile yaralayıp intihara kalkışan Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Bestami Serdar Ergüder'in (23), beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Ergüder’in organlarını bağışlarken; karaciğeri, kalbi ve böbreklerinin başka hastalara nakledilmesi için süreç başlatıldı.

Olay, 17 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanlık katında meydana geldi. Sağlık Yönetimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar Ergüder, yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle dekan yardımcısı öğretim üyesi Dr. Müjdat Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı. Aynı kampüs içindeki üniversiteye ait tıp fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTEDEN DE AÇIKLAMA

Aynı hastanede tedaviye alınan öğrenci Bestami Serdar Ergüder'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Ergüder ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü X hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversitemizde 17 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen üzücü olayda yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Bestami Serdar Ergüder, yaşamını yitirmiştir. Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir. Ergüder'in ailesi, organlarını bağışlama kararı almış ve bu karar doğrultusunda Ergüder'in, karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere gerekli süreç başlatılmıştır. Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz" denildi.