Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Dekan yardımcısını vurup intihara kalkışan öğrencinin beyin ölümü gerçekleşti; organları bağışlandı

        KONYA'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:28 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dekan yardımcısını vurup intihara kalkışan öğrencinin beyin ölümü gerçekleşti; organları bağışlandı
        ABONE OL

        KONYA'da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ı (34) tabanca ile yaralayıp intihara kalkışan Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Bestami Serdar Ergüder'in (23), beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi Ergüder’in organlarını bağışlarken; karaciğeri, kalbi ve böbreklerinin başka hastalara nakledilmesi için süreç başlatıldı.

        Olay, 17 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanlık katında meydana geldi. Sağlık Yönetimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar Ergüder, yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle dekan yardımcısı öğretim üyesi Dr. Müjdat Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı. Aynı kampüs içindeki üniversiteye ait tıp fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

        ÜNİVERSİTEDEN DE AÇIKLAMA

        Aynı hastanede tedaviye alınan öğrenci Bestami Serdar Ergüder'in bugün beyin ölümü gerçekleşti. Ergüder ailesi, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü X hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversitemizde 17 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen üzücü olayda yaralanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Bestami Serdar Ergüder, yaşamını yitirmiştir. Olayda yaralanan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumu ise iyiye gitmektedir. Ergüder'in ailesi, organlarını bağışlama kararı almış ve bu karar doğrultusunda Ergüder'in, karaciğeri, böbrekleri ve kalbi uygun hastalara nakledilmek üzere gerekli süreç başlatılmıştır. Organ bağışı ile birçok cana umut olan aileye teşekkür ediyor, sabır diliyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"

        Benzer Haberler

        Konya'da dekan yardımcısını silahla yaralayıp kendini de vuran öğrenci hast...
        Konya'da dekan yardımcısını silahla yaralayıp kendini de vuran öğrenci hast...
        Kıbrıs gazisi, Türk askerinin harekattaki kahramanlığını ve merhametini anl...
        Kıbrıs gazisi, Türk askerinin harekattaki kahramanlığını ve merhametini anl...
        Hayvan hastanesi vaka zenginliğiyle donanımlı öğrenciler yetişmesine katkı...
        Hayvan hastanesi vaka zenginliğiyle donanımlı öğrenciler yetişmesine katkı...
        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı
        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen yaralandı
        Konya'da 5 milyon 906 bin 400 makaron ele geçirildi
        Konya'da 5 milyon 906 bin 400 makaron ele geçirildi
        Konya'nın 3 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
        Konya'nın 3 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi