Usulsüz olarak kırmızı ve yeşil kategorideki ilaçları reçeteleyen 2'si tıbbi sekreter 3 kişi tutuklandı

KONYA’nın Seydişehir ilçesinde, hastanede kırmızı ve yeşil kategoride bulunan ilaçları usulsüz olarak reçetelediği öne sürülen tıbbı sekreterler Salih Gök ve Mehmet Balcı ile sekreterlerle bağlantılı olduğu belirtilen Harun Erkan, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Seydişehir Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde görevli 2 tıbbi sekreterin, Sağlık Bakanlığı tarafından kırmızı ve yeşil olarak adlandırılan kategoride bulunan ilaçları usulsüz olarak reçetelediği ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, yapılan araştırmanın ardından poliklinikte görevli tıbbı sekreterler Salih Gök ve Mehmet Balcı ile sekreterlerle bağlantılı olduğu öne sürülen Harun Erkan'ı dün düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda 5 adet sentetik hap ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.