Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Eski eşi tarafından darbedilen Sena: Kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum

        KONYA'da1 yıl önce Fatih Çiftçi'den (28) boşanan Sena Ceran (25), uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi tarafından defalarca darbedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:51 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşi tarafından darbedilen Sena: Kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYA'da1 yıl önce Fatih Çiftçi'den (28) boşanan Sena Ceran (25), uzaklaştırma kararına rağmen eski eşi tarafından defalarca darbedildi. 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan Fatih Çiftçi tutuklanırken; 1 çocuk annesi Sena Ceran, "Ölmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum" dedi.

        Eşinden yaklaşık 1 yıl önce uyuşturucu kullandığı iddiasıyla boşanan 1 çocuk annesi Sena Ceran, eski eşi Fatih Çiftçi'nin kendisini tehdit etmesi nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma sürecinde Ceran'ı darbeden Çiftçi hakkında uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan dava açıldı. Bu süre zarfında eski eşini ve ailesini tehdit etmeye devam eden Çiftçi için Ceran'ın ağabeyi ve kardeşi şikayetçi oldu. Bunun üzerine Çiftçi'nin, Ceran'a karşı tehditleri çoğaldı. 18 Mayıs'ta da Çiftçi, eski eşi Ceran'ın çalıştığı markete giderek zorla dışarı çıkararak tekme ve yumrukla darbetti. Ceran, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ceran, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Fatih Çiftçi, gözaltına alındı. 3 gün sonra da Fatih Çiftçi hakkında açılan dava karara bağlandı. Çiftçi 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

        'YERDE DEFALARCA YUMRUKLAYARAK DARBETTİ'

        Sena Ceran, "6 yıllık evliydik, gayet mutluyduk. Ama eşim madde illetine bulaştığı için boşanmak durumunda kaldık. Ancak boşandıktan sonra eşimin şiddet eğilimli hareketlerinden kurtulamadım. Sürekli peşimde dolanmaya ve beni takip etmeye devam etti. Son 1 yıl içerisinde çok fazla darp olayı yaşadım. Birkaç gün önce bıçaklı bir şekilde iş yerime baskına geldi. Beni dışarı sürükleyerek çıkardı. Yerde defalarca yumruklayarak darbetti. Beni bıçaklamaya çalıştı ancak elindeki bıçak kemerime geldiği için korundum. Ölmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Benim bir evladım var, kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum" dedi.

        'ELİMDEN GELENİ YAPTIM'

        Sena Ceran, "Karşıdaki şahsın tedavi edilmesini istiyorum. Benim gözümün morluğu, vücudumdaki morluklar geçecek ama ruhsal bir şekilde fazla incindim. Kendi hayatıma normal bir şekilde devam etmek istiyorum. Evliliğimizde bana hiç şiddet göstermedi. Gayet normal bir evlilik yaşıyorduk. Eski eşimin madde kullanmasıyla kabus günlerimiz başladı. Eski eşimin tedavi olması için elimden geleni yaptım. AMATEM'e götürdüm. Ancak kurtaramadım. Eski eşimin ailesi de bu durumdan mustarip. Ailesi bile ona karşı uzaklaştırma aldılar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Kadın veli, erkek veliyi bıçakladı! İddia: Akran zorbalığı!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Sıcaktan bunaldı... Hakan astsubay gözyaşına boğdu!
        Online alışverişlerde yeni dönem
        Online alışverişlerde yeni dönem
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        ‘Süper görüş’ sağlayan kontakt lensler geliştirildi
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Yüzerken de avlarken de bu balığa dikkat: Trakonya!
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Konyaaltı'nda gece gelen sürpriz
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf: Sevgilim azmettirdi!
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Dünyanın taşa oyulan en büyük yaşam merkezi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        Altın Oscar heykelinin kökeni bakın neymis!
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        İşçinin kıdem tazminatı hakkı
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Cannes'ın alçak sesli protestoları
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        Temmuz gibi cumartesi! İllerimizde hava durumu...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        İtalya'da şampiyon Napoli!
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!

        Benzer Haberler

        Konya'da eve çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Konya'da eve çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Konya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Konya'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Seydişehir'de sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü yapıldı
        Seydişehir'de sağlıklı yaşam için boy ve kilo ölçümü yapıldı
        Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni yapıldı
        Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyet töreni yapıldı
        Dünya turuna çıkan Fransız bisikletçi, Beyşehir'de mola verdi
        Dünya turuna çıkan Fransız bisikletçi, Beyşehir'de mola verdi
        Beyşehir'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
        Beyşehir'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı