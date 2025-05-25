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        Eşini bıçakla öldürüp, başında bekledi

        KONYA'da bilgisayar teknisyeni İzzet Öner, eşi 3 çocuk annesi Nuran Öner'i bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:49 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:55
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        Eşini bıçakla öldürüp, başında bekledi
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        KONYA’da bilgisayar teknisyeni İzzet Öner, eşi 3 çocuk annesi Nuran Öner’i bıçaklayarak öldürdü. İzzet Öner kendini ihbar edip, öldürdüğü eşinin başında bekledi.

        Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Demirlihan Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, özel bir okulda bilgisayar teknisyeni olarak çalışan İzzet Öner, evde tartıştığı eşi Nuran Öner’i bıçakladı. Nuran Öner kanlar içerisinde kalırken, İzzet Öner 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuran Öner’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bıçakladığı eşinin başında sağlık görevlilerini bekleyen İzzet Öner, polis tarafından gözaltına alındı. Nuran Öner’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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