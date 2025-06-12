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        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü

        KONYA'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:50
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        Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen öldü
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        KONYA'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Okula gelen 1 kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Okuldaki öğrencilerde tahliye edildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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