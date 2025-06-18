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        Konya merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığına 34 gözaltı

        KONYA merkezli 4 ilde, telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen çeteye yönelik operasyonla 34 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 18.06.2025 - 11:50
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        Konya merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığına 34 gözaltı
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        KONYA merkezli 4 ilde, telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen çeteye yönelik operasyonla 34 şüpheli gözaltına alındı.

        Seydişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonda kendilerini asker, polis, Cumhuriyet savcısı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu Konya merkezli Mersin, Adana, Hatay olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu çerçevesinde, Seydişehir Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda 34 şüpheli yakalandı. Seydişehir’e getirilen şüpheliler Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltına alınan 34 şüphelinin, ileriki günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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