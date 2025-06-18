Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti; baba-oğul tutuklandı (2)

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olan Mehmet Tural'ı (62) öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Kenan Yılmaz ile babası Dursun Yılmaz, sevk edildikleri Akşehir Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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