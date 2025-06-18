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        Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti; baba-oğul tutuklandı (2)

        BABA-OĞULTUTUKLANDI Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olan Mehmet Tural'ı (62) öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Kenan Yılmaz ile babası Dursun Yılmaz, sevk edildikleri Akşehir Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:17 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:17
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        Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti; baba-oğul tutuklandı (2)
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        BABA-OĞULTUTUKLANDI

        Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olan Mehmet Tural'ı (62) öldürdüğünü canlı yayında itiraf eden Kenan Yılmaz ile babası Dursun Yılmaz, sevk edildikleri Akşehir Adliyesi’nde çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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