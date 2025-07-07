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        Kazak ekip 'Hit Aldar' İle Konya'da ayakta alkışlandı

        66'ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Kazakistan'dan gelen Eki Ezu Tiyatro Topluluğu, dün akşam Akşehir Kültür Merkezi'nde sahnelediği 'Hit Aldar' adlı komedi masal oyunuyla izleyicilerden tam not aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:55 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:00
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        Kazak ekip 'Hit Aldar' İle Konya'da ayakta alkışlandı
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        66’ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Kazakistan’dan gelen Eki Ezu Tiyatro Topluluğu, dün akşam Akşehir Kültür Merkezi’nde sahnelediği ‘Hit Aldar’ adlı komedi masal oyunuyla izleyicilerden tam not aldı. Sahnelenen tiyatro gösterimi, çocuklar kadar yetişkinlerin de büyük ilgisini çekti.

        Renkli kostümleri, dinamik oyunculukları ve Kazak kültürüne özgü sahne diliyle dikkat çeken ekip, salonu kahkahaya boğan performanslarıyla izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü. Oyunun sanat yönetmenliğini Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Emekçisi Nurlybek Zhubatkhan üstlenirken, geleneksel Kazak mizahından beslenen yapısıyla ‘Hit Aldar’, Akşehirli minik seyircilerin kalbini fethetti.

        ÇOCUKLARA HALK ZEKÂSI, DOĞRULUK VE ADALET TEMALARI ANLATILDI

        Oyun, Aldar adında zeki ama yoksul bir halk karakterinin, zengin ve açgözlü bir beyi zekâsıyla alt edişini konu aldı. Masalsı kurgu, abartılı jestler ve mizahi diyaloglarla süslenen sahnelerde çocuklara; dürüstlüğün önemini, aldatmanın kısa ömürlü olduğunu ve halk zekâsının her zaman kazanabileceğini anlatan evrensel değerler aktarıldı.

        Oyun boyunca hem çocuklar hem de yetişkinler sık sık güldü, düşündü, alkışladı. Aldar’ın adaletli ve cesur tavrı, minik izleyicilere güçlü bir karakter örneği sundu.

        Oyuncuların yüksek enerjisi, geleneksel kostümler, ritmik müzik ve seyirciyle kurulan interaktif bağ sayesinde oyun boyunca salonda büyük bir coşku hakimdi. Gösteri sonunda ekip uzun süre ayakta alkışlandı. Çocuklar oyuncularla sahnede fotoğraf çektirdi, aileler ise memnuniyetlerini dile getirerek bu tür kültürel etkinliklerin devamını diledi.

        ‘Hit Aldar’, sadece bir çocuk oyunu olmanın ötesinde, Kazak halk kültürünü evrensel mesajlarla harmanlayan sahne performansı olarak hafızalarda yerini aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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