Kazak ekip 'Hit Aldar' İle Konya'da ayakta alkışlandı

66’ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Kazakistan’dan gelen Eki Ezu Tiyatro Topluluğu, dün akşam Akşehir Kültür Merkezi’nde sahnelediği ‘Hit Aldar’ adlı komedi masal oyunuyla izleyicilerden tam not aldı. Sahnelenen tiyatro gösterimi, çocuklar kadar yetişkinlerin de büyük ilgisini çekti.

Renkli kostümleri, dinamik oyunculukları ve Kazak kültürüne özgü sahne diliyle dikkat çeken ekip, salonu kahkahaya boğan performanslarıyla izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü. Oyunun sanat yönetmenliğini Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Emekçisi Nurlybek Zhubatkhan üstlenirken, geleneksel Kazak mizahından beslenen yapısıyla ‘Hit Aldar’, Akşehirli minik seyircilerin kalbini fethetti.

ÇOCUKLARA HALK ZEKÂSI, DOĞRULUK VE ADALET TEMALARI ANLATILDI

Oyun, Aldar adında zeki ama yoksul bir halk karakterinin, zengin ve açgözlü bir beyi zekâsıyla alt edişini konu aldı. Masalsı kurgu, abartılı jestler ve mizahi diyaloglarla süslenen sahnelerde çocuklara; dürüstlüğün önemini, aldatmanın kısa ömürlü olduğunu ve halk zekâsının her zaman kazanabileceğini anlatan evrensel değerler aktarıldı.