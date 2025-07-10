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        Blok3 Nasreddin Hoca Şenliği'nde sahne aldı

        BLOK3, 66'ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında sahne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 10.07.2025 - 14:50
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        Blok3 Nasreddin Hoca Şenliği'nde sahne aldı
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        BLOK3, 66’ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında sahne aldı. Dün akşamı saat 21.00’de başlayan konserde şarkıcı hayranlarıyla buluştu

        Blok3, Akşehir’deki performansında hit parçalarının yanı sıra hayranlarının eşlik ettiği yeni şarkılarına da yer verdi. Alanı dolduran kalabalık, konser boyunca sanatçılarla birlikte şarkılar söyledi.

        KÖKSAL: NEŞENİZ DAİM OLSUN, GÜZEL GÜNLER GÖRESİNİZ

        Akşehir Belediye Başkanı Dr. A. Nuri Köksal, 66’ıncı yılın bir bayram coşkusu ile geçtiğinin altını çizerek şunları söyledi:

        “Bu millet, tasada, kederde, sevinçte hep beraber olmayı başarabilmiş çok büyük bir millettir. Yasımız da neşemiz de şu Sultan Dağları kadar coşkundur. Müzik ise her zaman yalnızca bir eğlence aracı değildir; bazen de söyleyemediğimiz duygu ve düşünceleri anlatır. Candan Erçetin'in ‘Dünyada ölümden başkası yalan’ dediği yerde, gün gelir Orhan Gencebay’ın ‘Batsın bu dünya’sını isyanımızla söyleriz. Bugün de tüm duyguları bir arada barındırarak müzik yapacağız. Bir yandan yasımız varken, bir yandan da geleceğimiz olan gençliğin ruhunu karartmayacağız. Akşehir’imizin neşesine de gölge düşürmeyeceğiz. Neşeniz daim olsun, güzel günler göresiniz.”

        Akşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Nasreddin Hoca Şenliği, her yaştan vatandaşı müzik, tiyatro, kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor.

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