Düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açıp 2 kişiyi yaraladı
KONYA'da düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan Ahmet Can C.
KONYA’da düğünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan Ahmet Can C. (19), 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Burak Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğüne yanında pompalı tüfekle gelen Ahmet Can C. (19), rastgele ateş açtı. Düğün magandasının silahından çıkan saçmaların isabet ettiği Serdar Uzun bacağından, Murat Cengiz ise çenesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki yaptığı müdahalenin ardından Uzun ve Cengiz, Konya Şehir Hastanesine kaldırarak, tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayın ardından kaçan Ahmet Can C.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
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