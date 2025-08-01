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        Sosyal medyada video izlerken çalınan traktörünü buldu

        KONYA'da 3 yıl önce traktörü çalınan Muhammed Işık (30), sosyal medya uygulamasında video izlerken çalınan traktörünü başka birinin kullandığı videolarla karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:49 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:55
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        Sosyal medyada video izlerken çalınan traktörünü buldu
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        KONYA'da 3 yıl önce traktörü çalınan Muhammed Işık (30), sosyal medya uygulamasında video izlerken çalınan traktörünü başka birinin kullandığı videolarla karşılaştı. Videoları paylaşan kişiye ulaştığını anlatan Işık, "Videoda çalınan traktörümü gördüm. Traktörün B.Ö.’de olduğunu ücret karşılığında tarla sürdüğünü öğrendim, B.Ö. ise traktörü ruhsatsız olarak bir bayiden aldığını, ismini veremeyeceği birine traktörü verdiğini söyledi. Şikayetçi oldum" dedi.

        Çumra ilçesinde çiftçilik yapan Muhammed Işık, Haziran 2022’de evin önüne park ettiği 42 AFJ 858 plakalı traktörünü bıraktığı yerde bulamadı. Traktörün çalındığını fark eden Işık, İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu. Işık, 2,5 milyon TL'ye aldığı ve o günden beri izine rastlamadığı traktörünü, 2 hafta önce sosyal medya uygulamasında başka birinin kullandığı videolarla karşılaştı. Kendi traktöründeki belirgin özelliklerin, izlediği videodaki aynı marka ve model traktörde de bulunduğunu fark eden Işık, 30 Temmuz’da videoları paylaşan kişinin yaşadığı Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti. Videoları paylaşan kişi, traktörün tarlasını ücret karşılığı süren B.Ö.’nün olduğunu söyleyince Işık, bu kez B.Ö.’ye ulaştı. B.Ö. ise 2023 yılında traktörü bir bayiden ruhsatsız şekilde satın aldığını, şimdi de ismini söylemediği başka birine verdiğini belirtti.

        'BULUNSUN İSTİYORUM'

        Muhammed Işık, avukatıyla savcılığa gidip şikayette bulunduğunu anlatarak, "Instagram'da traktörümün videolarını gördüm. Traktörümde olan belirgin özellikleri videodaki traktörde de gördüm. Aynasına astığım kolyelerim, camında çıkmayan lekeler bire bir örtüşüyordu. Sonra Polatlı’ya gittim B.Ö. isimli kişiyle görüştüm. Traktörü ruhsatsız satın aldığını, aldığı kişiyi de söyleyemeyeceğini söyledi. Traktörü başkasına satmış, sattığı kişinin de ismini ve adresini söylemedi. Ben de savcılığa giderek şikayetçi oldum. Bu kişinin traktörümü kullanırken yayınladığı videoları kaydettim. Bu kişi itiraz etmiyor ama traktörü sattığı kişiyi de söylemiyor. Ben traktörümün bir an önce bulunup bana teslim edilmesini istiyorum" diye konuştu.

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